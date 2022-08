Lazio senza ritmo e fantasia, Sarri chiede Ilic per la mediana

La Lazio perde ritmo e fantasia senza Luis Alberto: il futuro dello spagnolo è incerto, Sarri vuole Ilic

Senza Luis Alberto la Lazio perde fantasia. Se finalmente il pacchetto arretrato sembra aver scoperto una certa solidità (0 gol subiti nelle ultime due uscite contro Qatar e Valladolid), le criticità si vedono in fase di impostazione.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la squadra fatica a manovrare in profondità: Milinkovic non è ancora al top, Marcos Antonio sta registrando movimenti diversi rispetto a Leiva, ma – soprattutto – mancano le giocate illuminanti di Luis Alberto.

Il futuro del fantasista è però incerto e Sarri ha fissato Ilic come obiettivo primario: con lui il reparto avrebbe più equilibrio e darebbe al mister la possibilità di sfruttare le doti di Marcos Antonio più avanti.