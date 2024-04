Lazio, senti Trevisani: «Luis Alberto doveva avere rispetto per il club, su Anderson dico questo»

Lazio, il giornalista Mediaset si esprime con parole forti nei confronti dei due calciatori che lasceranno i biancocelesti a fine anno

Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha parlato Riccardo Trevisani il quale analizza i due casi spinosi in casa Lazio ossia Felipe Anderson e Luis Alberto, e si esprime cosi a riguardo

PAROLE – Sono rimasto spiazzato da quello che ha fatto Luis Alberto, soprattutto perché sappiamo quanto ha combattuto per farselo fare il contratto. Probabilmente ha visto un allenatore che non punta molto su di lui se non in un partita in cui ci sono tante assenze. Ha fatto il solito colpo da giocatore particolare qual è, sia in campo che fuori. Nel complesso ci vuole rispetto per chi ti paga, non c’è paragone con la situazione Felipe Anderson che andrà al Palmeiras. La Juve secondo me non perde molto. Mi sembra un giocatore a fine corsa e i bianconeri abbondano di giocatori in quel ruolo