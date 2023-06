Lazio, senti Openda: «Il mio futuro? Sono del Lens, chi mi vuole parli con il club»

Lazio, il giocatore del club francese seguito dai biancocelesti parla del suo futuro rilasciando a riguardo queste dichiarazioni

Per la sessione estiva di mercato la Lazio sta lavorando per un vice Immobile, e un nome che interesserebbe al club è quello di Openda. A tal proposito è intervenuto il giocatore del Lens il quale riguardo il suo futuro rilascia queste parole

PAROLE – Per il momento sono un giocatore del Lens. Sono contento e ho fatto una buona stagione. Ma non dobbiamo dimenticare che sono un giocatore che ha ambizione: voglio giocare al massimo livello. Il Lipsia può essere il club che mi aiuterà a fare un passo avanti, perché ogni anno gioca in Champions League e lotta per il titolo in Germania. Come ho detto, però, sono un giocatore del Lens e i club devono dialogare tra loro. Il mio agente si occuperà di questo, io resto concentrato sulla Nazionale