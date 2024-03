Lazio, senti Ferguson: «Il mio futuro? Sono abituato a gestire che sono associato a diversi club, ma non ci penso»

Lazio, il calciatore che piace ai biancocelesti si esprime riguardo il suo futuro e rilascia a riguardo queste parole

Ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Empoli-Bologna, ha parlato Ferguson il quale piace molto anche alla Lazio, e rilascia sul suo futuro queste parole

FUTURO – Mi godo questo ruolo, mi piace essere un leader. La fascia è speciale per me. Bisogna essere aperti mentalmente. Al momento non ci penso molto. Sono abituato a essere associato a club da quando sono in Scozia. E’ una situazione che ho imparato a gestire. Devo essere aperto a tutte le opportunità, fa parte del nostro lavoro