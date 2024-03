Lazio, senti Carini: «I biancocelesti mi volevano ma Lippi mi disse questo»

Lazio, l’ex portiere di Juventus e Inter rilascia alcune dichiarazioni riguardanti il suo possibile accostamento in passato ai biancocelesti

Ai microfoni di Referi ha parlato l’ex portiere di Juventus e Inter Carini, il quale ripercorrendo la sua carriera in Italia ricorda un episodio che riguarda la Lazio e Lippi

PAROLE – Ero alla Juventus da un anno e mezzo e sono andato a parlare con Marcello Lippi – che era già l’allenatore – per dirgli che avevo bisogno di giocare. Lui mi ha risposto: ‘Voglio che tu e Buffon siate i portieri per i prossimi 10 anni. Apprezzo le tue parole, ti darò la libertà di scegliere ma solo per farti giocare all’estero, perché qui ti vogliono Roma e Lazio e se perdiamo il campionato per un punto per una tua parata, devo uccidermi e ucciderti’. Mi ha fatto capire molto bene la situazione