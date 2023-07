Lazio, senti Bastoni: «L’Inter non ripeterà gli errori dell’anno scorso» Le parole del difensore

Nel corso dell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Alessandro Bastoni è tornato a parlare del deludente cammino in campionato dell’Inter dello scorso anno, lanciando la sfida alla Lazio e alle altre rivali.

LE PAROLE – «Abbiamo sbagliato dal punto di vista mentale. Abbiamo peccato di presunzione, probabilmente derivata dagli anni precedenti. Questo non puoi permettertelo, in Serie A. Ma vedrete che quest’anno non ripeteremo quell’errore. Siamo all’Inter, vincere è un dovere. E dunque pensiamo a portare a casa il maggior numero di partite possibili. Su questo dobbiamo mettere la testa, il resto arriverà di conseguenza. Vedremo tra qualche mese a che punto saremo, poi si capirà tutto. Ma se la mentalità sarà questa, non ho dubbi che l’Inter sarà in corsa per il vertice».