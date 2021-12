Lazio, seduta mattutina: c’è Immobile. Sette gli assenti: le ultime

La Lazio si è allenata questa mattina, poi nel pomeriggio la seconda seduta giornaliera. Il report: è tornato Ciro Immobile

Questa mattina alle 10:30 i calciatori biancocelesti si sono ritrovati sul campo centrale del Centro Sportivo di Formello per la seduta mattutina. L’allenamento della Lazio è iniziato con un lavoro atletico e muscolare del gruppo. La seduta è poi proseguita con un’esercitazione incentrata sulla circolazione veloce del pallone e tiri in porta.

Una partitella a campo ridotto ha infine concluso i lavori. Immobile, da martedì tornato negativo, ha svolto le visite d’idoneità in Paideia e questa mattina si è allenato in gruppo nella prima delle due sedute giornaliere. Assenti: Acerbi, che sta recuperando dalla lesione al flessore della coscia sinistra, Akpa Akpro (in Coppa d’Africa), Leiva, Luis Alberto, Romero, Felipe Anderson e Zaccagni. Lo riferisce TMW. Nel pomeriggio, alle ore 15:00, è prevista la seconda seduta di giornata.