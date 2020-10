Lazio, seduta di scarico: Luiz Felipe punta il Borussia Dortmund

La squadra è tornata già al lavoro nel centro sportivo di Formello all’indomani della sfida con la Sampdoria.

La Lazio, rientrata nella notte dalla trasferta di Genova, si è allenata in mattinata nel quartier generale biancoceleste. Seduta di scarico nel centro sportivo di Formello per chi ieri ha giocato contro la Sampdoria a Marassi. Allenamento normale per chi è subentrato o è rimasto in panchina. In vista della gara di Champions League, in programma martedì sera contro il Borussia Dortmund, Simone Inzaghi ritroverà Immobile in attacco, squalificato ieri in campionato, e spera di recuperare Luiz Felipe. Il brasiliano, reduce da un infortunio alla caviglia, dovrebbe essere convocato. Negli ultimi giorni ha mostrato dei miglioramenti che fanno bene sperare. La sua situazione verrà monitorata nelle prossime ore. Assenti annunciati Radu e Lulic. Da valutare Escalante, fermato da un fastidio muscolare in settimana, e Pereira, che sta smaltendo qualche linea di febbre.