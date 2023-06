Lazio, il secondo posto farebbe entrare Sarri nella storia del club: il motivo. Biancocelesti a caccia dei tre punti

Stasera la Lazio cercherà di acciuffare il secondo posto contro l’Empoli.

Finora nell’era Lotito il club biancoceleste non è mai andato oltre il terzo posto. D’altronde il secondo non è che sia un’abitudine, basti pensare che nella storia è capitato solamente tre volte in Serie A. La prima nel 1936-37, poi nel 1994-95 e infine nel 1998-99. La curiosità è che in tutti e tre i casi a guidare la Lazio c’erano allenatori stranieri: Violak (italianizzato Viola), Zeman ed Eriksson. In un solo colpo Sarri sarebbe il primo a riuscirci con Lotito e anche l’unico italiano di sempre. Lo scrive Il Messaggero.