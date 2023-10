Lazio, i dati non mentono: con il Sassuolo è una questione di testa

Numeri e statistiche non mentono, questo sabato contro il Sassuolo per la Lazio di Sarri è una questione di testa, ecco perchè

Il conto alla rovescia sta per terminare, questo sabato alle ore 20:45 la Lazio di Sarri affronterà il Sassuolo. Tra le mura del Mapei Stadium la compagine biancoceleste avrà bisogno in particolar modo di utilizzare la testa (in tutti i sensi) per superare i ragazzi di Alessio Dionisi.

Come riportato stamane da Il Corriere della Sera infatti, oltre la massima attenzione sul piano della concentrazione contro le frecce neroverdi i capitolini dovranno iniziare a concretizzare le occasioni anche segnando proprio…di testa. Strano ma vero, mai in questo inzio di campionato Immobile e i suoi hanno trovato la via del gol con la nuca.