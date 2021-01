La Lazio ha superato il Sassuolo ed ha conquistato tre preziosissimi punti in ottica Champions League: l’esultanza di Luis Alberto

Fuori causa per un’appendicite che lo terrà lontano dal campo per 10 giorni, Luis Alberto non ha fatto mancare il proprio supporto alla Lazio.

Da casa il Mago ha seguito la vittoria dei biancocelesti e a fine partita ha postato una storia su Instagram taggando l’MVP del match: Milinkovic-Savic.