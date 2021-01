Francesco Acerbi sarà l’unico ex giocatore della partita: il Leone, infatti, ha vestito la maglia del Sassuolo per cinque stagioni

La sfida tra Lazio e Sassuolo in programma domenica alle ore 18.00 allo stadio Olimpico presenterà in campo un solo ex: Francesco Acerbi.

Il Leone, infatti, ha trascorso ben cinque stagioni in maglia neroverde (dal 2013 al 2018). Una parentesi molto importante della sua carriera, da dove fu prelevato dalla Lazio nell’estate di tre anni fa.