Lazio, Sartoria Cardona ancora Fashion Partner: il comunicato

Attraverso una nota ufficiale, la Lazio ha comunicato che Sartoria Cardona sarà ancora Fashion Partner del club biancoceleste.

IL COMUNICATO – «Confermata anche per la stagione 2021/22 la partnership tra S.S. Lazio e Sartoria Cardona, sartoria nata nel 2006, specializzata sul su misura maschile e presente nella capitale in 6 ateliers.

Cardona, che veste la compagine biancoceleste per il settimo anno consecutivo, ha messo a disposizione della squadra, lo staff e la dirigenza, gli abiti su misura in tessuto blu navy, con le caratteristiche principali della Sartoria Italiana.

La giacca è stata realizzata con la spalla destrutturata, la manica a camicia, i revers a lancia e le tasche a toppa mentre il pantalone ha un taglio moderno dal fondo stretto e con il risvolto; il gilet, infine, della stessa stoffa dell’abito, è un monopetto a 5 bottoni. A completamento dell’abito, la sartoria romana ha realizzato una camicia bianca in twill doppio ritorto, rigorosamente su misura, una scarpa artigianale derby nera ed una cravatta in seta, fatta a mano, con ricamato il logo della S.S. Lazio. Come coprispalla tutto il team ha utilizzato un cappotto tecnico estremamente elegante».