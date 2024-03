Lazio, Sarri sprona la squadra: «Nulla è ancora perso del tutto. Ripartiamo da…». Le parole del Comandante alla ripresa degli allenamenti a Formello

Dopo l’eliminazione dalla Champions per mano del Bayern Monaco, l’obiettivo per la Lazio è quello di tuffarsi di nuovo tra campionato e Coppa Italia. La qualificazione in Champions resta molto complicata, ma sarebbe importante salire comunque sul treno Europa. Nonostante le voci su un possibile addio a fine stagione, Sarri pensa solo al campo. Discorso motivazionale del Comandante alla ripresa degli allenamenti a Formello. Di seguito le sue parole ai calciatori riportate da Il Messaggero.

PAROLE– «Ma se avessimo giocato così le altre partite in campionato, non saremmo dove siamo. Ripartiamo dall’ordine e dallo spirito di Monaco, nulla è ancora perso del tutto. Se giochiamo come con Bayern e Milan torniamo in Europa ».