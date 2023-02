Lazio, Sarri si aspetta un segnale dalla panchina: ma poche speranze per Cancellieri in vista della gara di Conference col Cluj

La panchina (corta) della Lazio adesso deve dare un segnale d’orgoglio. In tanti fiutano la loro chance dall’inizio col Cluj: senz’altro Patric, Maximiano per il riscatto, Pellegrini (inserito in lista al posto di Radu) per l’esordio, Basic e Marcos Antonio in mezzo al campo. Più residua è la speranza davanti per il baby Cancellieri. Lo riporta Il Messaggero.