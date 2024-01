Lazio, Sarri sbalordito dal rendimento di due giocatore: punta su di loro per il Derby di Coppa. I dettagli

In pochi ci avrebbero scommesso, forse neanche lo stesso Comandante della Lazio Sarri, la coppia formata da Patric e Gila avrebbe potuto fare così bene. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport Gila, prima della gara dell’Arechi, non era mai stato utilizzato e la sua ultima presenza risaliva addirittura alla gara contro l’Az di Conference League del 16 marzo 2023.

Da quella partita lo spagnolo ne ha giocate dieci consecutive e contro l’Udinese i numeri sono da sottolineare: 1 occasione creata, 65 tocchi, 58 passaggi di cui 54 riusciti, cioè una precisione del 93,1%. Il rendimento di Patric non è da meno: suo il lancio per Castellanos nell’azione che porta al gol di Vecino, 4 possessi guadagnati e 71 passaggi andati a buon fine su 78 (91%). Adesso Sarri deciderà se e come rimodellare la difesa in vista del derby e soprattutto del rientro di Romagnoli e Casale.