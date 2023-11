Lazio, gerarchie azzerate: Sarri prepara una mossa a sorpresa col Celtic. Escluso eccellente!

Lazio, gerarchie azzerate: Sarri prepara una mossa a sorpresa col Celtic. Non esiste più distinzione tra vecchia guardia e nuovi

Gerarchie azzerate: «la vecchia guarda non esiste più», ha detto chiaramente Sarri in conferenza stampa facendo intendere che d’ora in avanti non guarderà in faccia nessuno per prendere le scelte di formazione della sua Lazio.

Già contro il Celtic, riporta il Messaggero, sono in forte rialzo le quotazioni di Isaksen per una maglia da titolare (in quel caso sarebbe sorprendentemente panchinato Felipe Anderson). E attenzione anche a Castellanos che insidia Immobile. Ancora qualche ora per sciogliere le riserve.