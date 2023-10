Lazio, Sarri punta l’Atalanta: pronti a sopresa Kamada e Guendouzi

La Lazio si prepara sfidare l’Atalanta, Sarri ha in mente un piano a sorpresa e con Kamada e Guendouz ha una marcia in più dalla panchina

Ci siamo, ormai è tutto pronto per l’attesissima sfida di Serie A tra Lazio e Atalanta. Domani i biancocelesti si giocheranno infatti una parte importante del proprio campionato contro una squadra in gran forma come la Dea targata Gasperini.

Proprio per questo il tecnico Maurizio Sarri, come riportato sulle colonne de Il Corriere dello Sport, starebbe sistemando delicatamente gli ultimi dettagli di formazione. Una novità a tal proposito potrebbe arrivare dal tandem Kamada-Guendouzi: entrambi in campo insieme nel finale della sfida col Celtic. Grazie all’esito positivo della coppia riscontrato nella gara di Champions ora Sarri avrà a disposizione un’alternativa in più.