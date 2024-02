Lazio, Sarri ha trovato la formula giusta: il Comandante si affida a questo trio dopo la vittoria a Torino. Tutti i dettagli

La Lazio è tornata a vincere contro il Toro, e uno dei fattori che ha determinato la vittoria è stato il centrocampo. La mediana biancoceleste si è distinta, il trio di centrocampo composto da Guendouzi, Cataldi e Luis Alberto è riuscito a imprimere la qualità e la fantasia necessaria. Questo terzetto ha disputato le ultime quattro gare contro Cagliari, Bayern, Bologna e Torino ottenendo tre vittorie e un solo ko. Grazie a questi tre interpreti, come riporta il Corriere dello Sport, Sarri è riuscito forse a trovare la formula giusta della mediana biancoceleste.

Un aspetto importante e da non sottovalutare, come riporta il quotidiano sportivo romano, è l’apporto in zona gol contro il Torino: due gol firmati da Guendouzi e Cataldi e due assist del Mago. Il tecnico chiede verticalità, ma allo stesso tempo palleggio e triangoli per superare le linee avversarie. I centrocampisti devono essere in grado di cucire il gioco e spezzare le trame avversarie e ripartire con velocità e precisione.