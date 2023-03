Lazio, Sarri elogia Romagnoli: «Nato per giocare come gioco io». Ecco come ha parlato il tecnico del difensore capitolino

Come riporta il Corriere dello Sport tra i leader della Lazio di Sarri c’è senza dubbi Alessio Romagnoli, e dopo il derby il tecnico capitolino ha voluto elogiare il difensore con queste parole:

SU ROMAGNOLI– «Romagnoli per noi è una pedina importantissima, sembra nato apposta per difendere così. È diventato la guida degli altri, sono cresciuti tutti. È nato per giocare come gioco io, ha avuto un inserimento velocissimo rispetto ad altri difensori che ho allenato. È un ragazzo molto evoluto, si applica con continuità »