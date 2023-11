Lazio, Sarri corregge i difetti: ecco su cosa lavorerà durante la sosta

Maurizio Sarri vuole aumentare la pericolosità offensiva della sua Lazio: ecco su cosa lavorerà il Comandante durante la sosta

L’attuale sosta per le Nazionali servirà a Maurizio Sarri, come riportato dal Corriere dello Sport, a cercare di risolvere i problemi legati alla sterilità offensiva della Lazio, in particolare quella dei quattro esterni in rosa.

Il Comandante infatti proverà a lavorare ancora di più sulla partecipazione al gol delle ali, coinvolgendo nel conto anche Pedro e Isaksen, i vice. Più che parlare con i quattro attaccanti esterni, più che invitarli a lanciarsi in profondità e in quantità nell’area di rigore avversaria, a giocare sul filo della rapacità, non può fare.

Se non si salta l’uomo non c’è tattica che tenga. Non può essere solo una questione individuale, ci saranno dei meccanismi che stanno mancando e non si può catalogare l’assenza di Milinkovic come un dettaglio né si possono escludere aspetti fisici e mentalità dei singoli.