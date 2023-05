Lazio, confronto fiume a Formello tra Sarri e la squadra: c’è un nuovo patto di spogliatoio

In casa Lazio è andato ieri in scena a Formello un confronto acceso tra Sarri e la squadra: nuovo patto spogliatoio

Quella di ieri è stata una giornata importante in casa Lazio. Come riferisce Il Messaggero infatti, c’è stato un acceso confronto fra Sarri e la squadra. Solo lui e il gruppo. Fuori Tare, lo staff, ogni spiffero. Sarri manda via tutti e per mezz’ora fissa negli occhi i suoi giocatori a Formello: «Abbiamo 4 finali, non gettiamo tutto al vento». Allenamento iniziato in ritardo ieri mattina perché era necessario un chiarimento vero, dopo la Caporetto di San Siro.

Anche il Corriere dello Sport riporta l’accaduto dando questa interpretazione dei fatti: regolamenti di conti. Chiarimenti su rapporti, comportamenti, prestazioni, scelte di campo, decisioni di formazione. Sarri e la squadra si sono parlati più liberamente e schiettamente del solito ieri mattina a Formello, poco prima che la Juve scendesse in campo a Bergamo e soffiasse il secondo posto alla Lazio. E’ stata una riunione riservata, confidenziale, utile per riordinare idee ed equilibri, per ripartire con convinzione e vivere le ultime quattro partite al massimo. E’ un patto per la Lazio, fi no al 4 giugno devono essere messi da parte gli interessi personali.