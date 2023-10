Lazio Sarri, fiducia confermata: Lotito ha rifiutato quel tecnico

Lazio-Sarri, Lotito gli conferma la fiducia nonostante le divergenze e un inizio difficile: il presidente ha rifiutato quel tecnico

Come riporta Il Messaggero, nonostante il momento difficile e le divergenze sul valore della rosa non è in discussione il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio.

Lotito gli ha ribadito la fiducia non solo a parole ma anche tramite fatti concreti: il presidente biancoceleste infatti ha rifiutato la candidatura di Tudor, libero dopo l’esperienza al Marsiglia e proposto nelle ultime ore. Si va avanti col Comandante.