Lazio, Sarri chiede un aiuto a Lotito: vorrebbe lui al suo fianco. La richiesta del tecnico al presidente biancoceleste

Come scrive Il Messaggero Maurizio Sarri ha chiesto alla società un aiuto: vuole una figura di raccordo, ma già basterebbe l’ufficializzazione del ds Fabiani al suo fianco.

Il tecnico è alla ricerca di una sponda per il calciomercato Lazio che in questo momento è prevalentemente in mano a Lotito.