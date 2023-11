Lazio, Sarri boccia uno dei nuovi? Ha notato quella carenza. Non giocherà le prossime tre. Ecco cosa succede

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, in casa Lazio Sarri sembra non trovare spazio per Isaksen. Tra gli acquisti estivi ha il record di maggiore inattività. Ha giocato solo una volta da titolare e solo per 55 minuti, contro il Monza.

In tutto conta 195 minuti in campo (150 in campionato, 45 in Champions). Il tecnico l’ha utilizzato così poco è perché nella fase di non possesso chiede un sacrificio che il danese non riesce per ora a garantire. E probabilmente ha notato qualche carenza anche in fase offensiva, nei movimenti senza pallone. Il danese dovrà aspettare la sosta per provare a farsi notare diversamente rispetto a quanto successo fino ad adesso.