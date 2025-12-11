Lazio, ricordi Jacopo Sardo? Sull’ex centrocampista biancoceleste ci sono quattro squadre, i dettagli

Lazio, ti ricordi di Jacopo Sardo? Ci sono ben quattro squadre sulle tracce dell’ex biancoceleste, le ultime

Il promettente centrocampista classe 2005, cresciuto nella Primavera biancoceleste e separatosi non nel migliore dei modi dalla società capitolina, ha vissuto un’esperienza in Germania con il Saarbrucken, militando nella terza serie. Oggi Sardo è in forza al Monza in Serie B, dove sperava di rilanciarsi e trovare continuità.

Spazio ridotto al Monza

Nella squadra brianzola guidata da Paolo Bianco, il giovane centrocampista non è riuscito finora a ritagliarsi il ruolo che immaginava. Nonostante le sue qualità fisiche e tecniche, in questa stagione non ha collezionato neppure un minuto in campo, perdendo anche la titolarità con la selezione U-20 della Nazionale italiana. Una situazione che ha inevitabilmente frenato la sua crescita.

Futuro da scrivere

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Sardo avrebbe iniziato a valutare nuove opportunità per rilanciarsi e ritrovare minutaggio dopo un anno e mezzo complicato. Diverse squadre avrebbero manifestato interesse per un suo possibile prestito: tra queste figurano Sudtirol, Virtus Entella, Juve Stabia e Pescara, pronte a offrirgli una chance per ripartire.

