Lazio, Diletta Leotta: «Mi paragono ad Immobile…»

La Leotta sarà sul palco dell’Ariston per la 70^ edizione di Sanremo: la conduttrice ha citato Immobile in conferenza

Dal calcio alla musica. Diletta Leotta lascia per un po’ il pallone per dedicarsi al Teatro dell’Ariston: questa sera, infatti, prenderà il via la 70^ edizione di Sanremo che vedrà la conduttrice come protagonista. Durante la conferenza stampa di presentazione, Diletta ha richiamato anche la Lazio:

«A quale attaccante della Serie A mi paragono? Che domande: Ciro Immobile, che ha fatto pochi gol!».