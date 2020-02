Lazio, a San Valentino Acerbi cerca il suo amore

Su Instagram Acerbi scherza con Immobile nel giorno di San Valentino: i due giocatori della Lazio sono molto legati

La Lazio è una grande famiglia e lo sta dimostrando sia sul campo che fuori con dei segnali di grande unione.

Tra tutti, due in particolare hanno legato molto: Acerbi e Immobile. Il Leone, in una passata intervista post partita, aveva addirittura chiamato «amore mio» il bomber biancoceleste. Oggi, nel giorno di San Valentino, il difensore ha pubblicato una foto sui suoi social da solo mentre si chiedeva dove fosse il buon Ciro. Anche prima di una gara importante come quella contro l’Inter, in casa Lazio l’ambiente è sereno e questo è lo spirito giusto per affrontare il match.