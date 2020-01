Lazio Sampdoria, il sondaggio per il migliore in campo

La Lazio fa partire il sondaggio su Twitter: chi merita il premio di migliore tra Immobile, Bastos, Lazzari e Caicedo?

Caicedo con il gol che ha sbloccato la partita, Immobile con la sua tripletta, Bastos con il suo terzo gol stagionale e Lazzari con la sua prestazione sontuosa: a modo loro hanno inciso sulla gara e la Lazio li ha scelti come possibili vincitori del premio per il migliore in campo.

La società ha fatto partire il sondaggio su Twitter che durerà 24 ore: i tifosi decideranno chi incoronare come migliore nella gara contro la Sampdoria.

#LazioSamp 🗳 🤔 Tre marcatori per tre punti: chi è stato secondo voi il migliore in campo? — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 20, 2020