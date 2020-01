Lazio Sampdoria, Ronaldo Vieira:«Non faremo i timidi»

Il difensore blucerchiato è stato intervistato dal noto quotidiano Il Secolo XIX per parlare della sfida contro la Lazio

All’andata, la sfida è finita 0-3 in favore della Lazio e Ronaldo Vieira era in campo ad assistere alla prima vittoria biancoceleste. Dopo un intero girone si sta per ripresentare la sfida, questa volta all’Olimpico: il difensore blucerchiato sarà ingrato di fermare gli attacchi biancocelesti?

Nei giorni che precedono la sfida, il giocatore della Sampdoria ha rilasciato una dichiarazione al quotidiano Il Secolo XIX dicendo: «Loro giocano insieme da 2-3 anni e ne hanno vinte dieci di fila, sono fortissimi. Noi però stiamo bene e non andremo all’Olimpico a fare i timidi».