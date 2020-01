Lazio Sampdoria, Immobile: «Ringrazio i miei compagni per la partita splendida. Rimaniamo concentrati»

Lazio Sampdoria, le parole di Immobile sulla vittoria biancoceleste contro la squadra di Claudio Ranieri ai microfoni di Sky Sport

Una Lazio scoppiettante ne fa 5 alla Sampdoria di Claudio Ranieri: undicesima vittoria di fila per la squadra di Inzaghi che infrange sempre più record. ha parlato ai microfoni di Sky Sport per parlare della splendida prestazione di oggi sul campo dell’Olimpico. Ecco cos’ha detto:

«Volevamo iniziare bene il girone di ritorno, non dobbiamo sottovalutare nulla perché sapevamo che la Sampdoria stava facendo bene. Siamo entrati in partita sin da subito, ringrazio i miei compagni che mi danno sempre la spinta giusta a segnare. L’importante è continuare su questa scia e non fare voli alti: dobbiamo tenere i piedi a terra. Vogliamo continuare a far divertire i nostri tifosi. Il mio sguardo è fissato sui 10 punti in più su Roma e Atalanta anziché a tre dalla Juventus. Quando arriveremo alle ultime giornate e saremo ancora lì su, potremmo pensare ad altro. Puntare il record di Higuain è difficile ma ho dei compagni stupendi e già sto pensando alla prossima partita con il Napoli in Coppa Italia.»