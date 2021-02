Lazio-Sampdoria, a Genova è polemica: «Inzaghi 12° uomo in campo»

In seguito a Lazio-Sampdoria, gara vinta dai biancocelesti per 1-0, ha fatto discutere l’«invasione di campo» da parte di Inzaghi

Ancora non riescono a capacitarsi della sconfitta in quel di Genova. Dopo Lazio-Sampdoria di sabato, vinta dai biancocelesti per 1-0, continuano a piovere polemiche dal capoluogo ligure, sponda blucerchiata.

In particolare, sta facendo discutere molto l’immagine di Simone Inzaghi che «invade» di un paio di metri il campo nell’ultima azione di gioco. Per questo, il Secolo XIX oggi ha titolato: «Il 12° uomo in campo, per lui le regole non valgono», in chiaro riferimento al tecnico della Lazio. Un episodio che continua a bruciare per i Doriani, ma che rende il mondo Lazio sempre più fiero del suo allenatore.