Lazio, centrocampo in emergenza con la Salernitana: cosa succede

La Lazio è al lavoro per preprare il match di Serie A con la Salernitana, attenzione all’emergenza a centrocampo con tanti big di Sarri out

Malgrado la sosta Nazionali, per la Lazio e i giocatori rimasti in quel di Formello è già tempo di pensare al prossimo impegno di Serie A. Sabato 25 novembre infatti, i biancocelesti scenderanno in campo contro la Salernitana tra le mura dello Stadio Arechi in un match fondamentale per continuare il proprio percorso verso le zone più nobili del campionato.

Attenzione però, perché come riportato dal Corriere dello Sport il club biancoceleste potrebbe arrivare all’incontro in piena emergenza. Luis Alberto non ci sarà causa squalifica, mentre basse sono le possibilità di vedere Vecino in campo per via dei problemi fisici. Così facendo saranno appena due le mezzali di Sarri a disposizione: Kamada e Guendouzi. E se non bastasse il primo sarà ora impegnato con la selezione nipponica per fare ritorno a Formello soltanto tra mercoledì o giovedì.