Lazio, sale il monte ingaggi: toccati i 100 milioni

Lazio, sale il monte ingaggi: toccata la soglia dei 100 milioni.

Con i sette nuovi acquisti e i rinnovi contrattuali definiti, la Lazio fa salire il proprio monte ingaggi, toccando il tetto dei 100 milioni. Considerando gli adeguamenti in vista di alcuni giocatori (Acerbi, Patric, Strakosha, Marusic, Luiz Felipe) e del tecnico Inzaghi, tale cifra dovrebbe essere superata. Nel 2010, il monte ingaggi era solo di 34 milioni, nella passata stagione toccava i 92. Per rinforzare la rosa, il presidente Lotito ha investito 30 milioni: la Lazio è cosi il quinto club di Serie A ad aver speso di più in questo mercato, un po’ bloccato dalle problematiche legate al Covid. Cosi riporta l’edizione odierna de La Repubblica.