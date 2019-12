Lazio, Sabatini: «Lotito ci avrebbe messo la firma per questo momento…»

Il giornalista Sandro Sabatini, dopo l’eliminazione della Lazio in Europa League, ha detto la sua sul momento della squadra

Due facce della stessa medaglia: il percorso in campionato e quello di Europa League sono stati battuti dalla stessa Lazio, ma con risultati ben diversi. In Serie A, spadroneggia mantenendo saldo il terzo posto, in ambito internazionale ha detto addio ad ogni ambizione con l’esclusione di ieri sera.

A Radio Sportiva, il giornalista Sandro Sabatini ha detto la sua: «La Lazio ha subito spento l’interruttore in Europa. Vuole arrivare tra le prime quattro in campionato e, guardando la classifica dopo la vittoria contro la Juventus, forse sta anche facendo qualche pensierino sullo scudetto. Secondo me Lotito ci avrebbe messo la firma per arrivare a questo punto terzo in Serie A, e fuori dall’Europa League. Le prospettive di questa squadra in campionato sono ancora inesplorate. Mercato? A livello di titolari i biancocelesti sono davvero un’ottima squadra, valgono il terzo posto che occupano attualmente in Serie A. Per fare solo il campionato questa rosa va bene».

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER