Lazio Rovella, il giocatore piace a Sarri: il possibile scenario

Calciomercato Lazio: il club biancoceleste ha messo nel mirino anche Nicolò Rovella per il futuro. Lo scenario

Sarà un mercato molto attivo per la Lazio sul fronte entrate. Il club biancoceleste rinnoverà profondamente la rosa per regalare a Sarri una squadra a sua immagine e somiglianza. Tra i nomi che si fanno per la prossima stagione spunta fuori quello di Nicolò Rovella.

La Juventus lo ha acquistato per 18 milioni di euro in base fissa, a cui si dovrebbero aggiungere 20 milioni di bonus nel caso di raggiungimento di determinati obiettivi. Rovella è ancora in prestito al Grifone ed è previsto un ritorno alla Continassa in estate, a meno che qualcuno non bussi alla porta del club bianconero con un’offerta importante. Già perché l’acquisto del centrocampista pesa a bilancio per la Juventus.

Quasi impossibile che la Lazio investa una cifra così alta, bisognerebbe trovare nel caso delle formule alternative. Secondo TMW quello di Rovella è un nome spendibile per la Lazio, con Sarri che avrebbe già dato il suo ok alla candidatura del 2001.