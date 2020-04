Rispondendo ad alcune domande su Instagram di Storie di Lazio, l’ex centrocampista Romulo ha ricordato la semifinale di ritorno con il Milan

Sei mesi, tanto è bastato a Romulo, attualmente in prestito al Brescia, per restare legato in modo indelebile alla Lazio.

Tramite alcune domande sul suo breve ma intenso periodo in biancoceleste di Storie di Lazio, il centrocampista ha raccontato la sua esperienza attraverso una storia Instagram, poi ricondivisa dall’ex compagno di squadra Ciro Immobile.