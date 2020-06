Lazio, Romulo: «Milinkovic un crack! Marusic super giocatore»

L’ex terzino della Lazio, Romulo, ha parlato di alcuni suoi compagni di spogliatoio del periodo passato in biancoceleste

Solo metà stagione con la maglia della Lazio addosso. Un’avventura breve che lo ha però legato profondamente ai colori biancocelesti. L’ex Romulo ha parlato a Foot Mercato di alcuni suoi vecchi compagni, in un’intervista:

«Milinkovic-Savic è un crack, è uno dei più completi che abbia mai visto. È forte tecnicamente, tatticamente, fisicamente, gioca con due piedi, tira forte, sa giostrare il pallone, è forte di testa, marca, passa. È completo. Marusic? Gioca nella mia posizione, mi piace molto come calciatore. Siamo stati in competizione per il posto ma non posso che parlarne bene, è anche lui un super giocatore».