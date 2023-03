Lazio Roma, in arrivo ultras anche dalla Serbia: massima allerta nella capitale per quanto succederà prima e dopo il derby

Un po’ di apprensione per il flusso di tifosi internazionali attesi a Roma in vista del derby di oggi.

Dei duemila tifosi inglesi attesi per Italia-Inghilterra di giovedì prossimo, qualcuno avrà scelto di anticipare il viaggio (per esempio gli ultrà del West Ham hanno rapporti consolidati con quelli della Lazio). Sotto questo aspetto sono attese presenze da Sofia (Levski), Madrid (Real) e Cracovia (Wisla), sempre legate al mondo biancoceleste, mentre per sostenere la sponda giallorossa arriveranno da Zagabria (Dinamo), Atene (Panathinaikos) e ancora Madrid (ma sponda Atletico). Da ieri sono giunte segnalazioni su una presenza serba che dentro questa cornice (ricordiamo lo sgarbo degli ultrà della Stella Rossa verso il gruppo storico romanista dei Fedayn con il furto dello striscione e l’aggressione in zona piazza Mancini) può rendere il clima ancora più incandescente. Serbi e polacchi insieme, mettono pensiero. Il ministro dell’Interno Piantedosi l’altro ieri ha chiesto attenzione massima, le forze dell’ordine in campo (numericamente parliamo di un migliaio di unità) stanno lavorando in tale senso e su più fronti, alimentando le relazioni internazionali attraverso la Digos della Questura di Roma e la rete di informazioni del Cnims del Dipartimento della pubblica sicurezza, lavorando a fondo sul territorio circostante lo stadio e le aree considerate più calde con le pianificazioni del Gos. Lo scrive il Corriere dello Sport.