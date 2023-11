Lazio-Roma, per chi tifano i vip nel derby? Da Will Smith a Mike Tyson

Lazio-Roma è anche il derby dei Vip, da Will Smith a Mike Tyson scopriamo i personaggi famosi che tifano una delle due squadre

Domani, alle ore 18, migliaia di tifosi della Lazio, della Roma (e non solo),saranno incollati al televisore o seduti sulle tribune dello Stadio Olimpico per non perdersi nemmeno un istante del tanto atteso derby della Capitale. Tra questi senz’ombra di dubbio ci saranno anche numerosi Vip. Sono infatti molteplici i personaggi famosi a sostenere uno dei due club della Città Eterna, scopriamone un paio.

Partendo dalla sponda biancoceleste, come non citare cantanti del calibro di Marco Mengoni e Achille Lauro. Così come personalità ben note della televisione italiana tipo Asia Argento (e a sua volta il padre Dario), Christian De Sica, Enrico Brignano, Raoul Bova, Pino Insegno ed Enrico Montesano. Perfino il noto cantautore Robbie Williams ha confessato di avere un debole per la Lazio, mentre l’ex pugile Mike Tyson e il Gladiatore Russell Crowe sono stati immortalati con la maglia biancoceleste addosso.

Sull’altra riva del Tevere non manca di certo la concorrenza. Da due grandi della televisione come Maurizio Costanzo e Alberto Sordi, sino ai cantanti Blanco, Damiano dei Maneskin e Fabrizio Moro. E come non menzionare Daniele Silvestri, Enzo Salvi, Claudio Verdone e Claudio Amendola. Anche per i giallorossi infine, abbiamo una serie di super Vip direttamente dall’altra sponda dell’Oceano: le stelle Hollywoodiane Will Smith, Timothé Chalamet e Matt Damon non hanno mai nascosto il loro amore per la squadra di Mourinho.