Lazio-Roma, storia di gioie e di vittorie: la gol collection biancoceleste – VIDEO

Lazio-Roma, storia di gioie e di vittorie: la gol collection biancoceleste dei derby di Coppa Italia

Il derby di oggi, 10 gennaio, potrebbe forse un giorno essere ricordato in futuro. Nel presente però, la Lazio ci tiene a non far dimenticare la memoria delle stracittadine del passato che hanno fatto la storia biancoceleste.

Un omaggio ai tifosi laziali per non dimenticare i gol, come quello di Senad Lulic il 26 maggio 2013, che hanno segnato le battaglie di Coppa Italia con la Roma in queste decadi.