Lazio-Roma, lo Stadio Olimpico si prepara: coreografia e spettacolo per una serata speciale

Lazio-Roma, lo Stadio Olimpico si veste: coreografia e spettacolo per una serata speciale

Se lo spettacolo in campo spesso nei derby tra Lazio e Roma latita, figlio della paura di perdere, sugli spalti è assicurato. I biancocelesti ospitano i giallorossi in una cornice pronta a vestirsi a festa per una serata speciale. Come riportato dal Corriere Dello Sport, infatti, la coreografia della Curva Nord è già pronta. Su ogni seggiolino ci saranno le indicazioni da seguire.

Ma lo show allo Stadio Olimpico sarà anche prima della gara, con un video celebrativo dei 124 anni di Lazio appena festeggiati. Seguirà Briga sulle note di «My Way», oltre all’esibizione di Andrea Casta. Il dj set che accompagnerà la serata prima, durante e dopo la partita. Ultimo, ma non ultimo, l’immancabile volo di Olympia.