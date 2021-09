Lazio Roma, Luis Alberto: «Oggi vedrete la mia miglior versione»

Luis Alberto ha parlato a Dazn nel pre partita di Lazio Roma , match valido per la sesta gionata di campionato. Le sue parole

DERBY – «Dobbiamo vincere per il popolo laziale giocare il nostro calcio e fare quello che sappiamo fare»

IL MIGLIOR LUIS ALBERTO – «Oggi vedremo il miglior Luis Alberto, oggi è una partita diversa, siamo tutti diversi,sono fiducioso che alla fine andrà tutto a favore della Lazio»

PREFERENZE TATTICHE – «Per me è uguale, la squadra deve giocare come sa unita come abbiamo preparato insieme al mister»

Luis Alberto a Lazio Style Radio

«Il derby è sempre una gara difficile, è una gara che vale tre punti ma emozionalmente è una gara diversa. Qui a Roma se ne parla tutto l’anno. Oggi dobbiamo essere concentrati e vincere per noi e per i nostri tifosi. Tre giorni per preparare il derby? Meglio preparare la gara con più tempo ma questo è il calcio, si giocano tante gare in poco tempo ma dobbiamo fare bene. Spero di riuscire a segnare oggi ma l’importante è vincere perché conosciamo il momento che stiamo passando ed è la gara più importante dell’anno a livello di emozioni».