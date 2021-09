Sondaggio social della Lazio: «Votate il migliore del derby» – FOTO

All’indomani della vittoria del derby la Lazio propone sui social un sondaggio ai tifosi per votare il migliore in campo, ecco i nomi

A Roma è il day after del derby. La Lazio e i suoi tifosi stanno ancora festeggiando una vittoria di misura che ha portato con se non poche polemiche sia in casa giallorossa sia in casa biancoceleste. Alla fine è stato decisivo il gol di Felipe Anderson, ma autorevoli sono state le prestazioni anche di Pedro e Milinkovic Savic, autori di un gol a testa, ma soprattutto di Ciro Immobile, protagonista con due assist.

Il club biancoceleste ha proposto un sondaggio sul proprio account Twitter per votare il migliore tra questi quattro: «È arrivato il momento di eleggere il migliore in campo di Lazio Roma! Scegli il tuo preferito».