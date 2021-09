Lazio Roma: conferenza stampa per le inziative in vista del derby, i dettagli

Il prossimo avversario della Lazio è il Torino. A Roma però è già area di derby: fissata per domani una conferenza per le iniziative sociali

Domani 21 settembre, alle ore 12, presso la Sala Stampa dello Stadio Olimpico di Roma, con ingresso da via dei Gladiatori, si terrà una conferenza stampa per annunciare alcune iniziative di carattere sociale che la Società Sportiva Lazio metterà in campo in occasione della partita Lazio-Roma del 26 settembre prossimo.

All’appuntamento saranno presenti il Presidente della Società biancoceleste, Claudio Lotito ed i rappresentanti di Compassion Italia Onlus.