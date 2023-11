Lazio Roma, Sarri ha deciso: non convocato un big per il derby. La situazione in casa biancoceleste

Nella lista dei convocati da Maurizio Sarri per il derby, spunta un’assenza importante in casa Lazio, ovvero quella di Mattia Zaccagni.

L’esterno non ha recuperato dal problema al ginocchio ed è non sarà disponibile per la stracittadina di oggi.