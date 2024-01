Lazio-Roma, prime scintille: contatto Mancini-Castellanos in area. La ricostruzione della situazione all’Olimpico

Prime polemiche in questi minuti iniziali di Lazio Roma, con il Var ed Orsato già al lavoro per un episodio discutibile.

Mancini durante una mischia in area colpisce al volto Castellanos che finisce a terra. Piccolo check del Var, che decide per non assegnare il calcio di rigore