Lazio Roma, il ricordo dei precedenti che hanno sorriso ai biancocelesti nella prestigiosa stracittadina della capitale – FOTO

Lazio Roma, le foto condivise dal Club sui passati successi nel derby contro i giallorossi: gli scatti che hanno fatto godere i tifosi

Stasera alle 20:45 scenderanno in campo allo stadio Olimpico Lazio Roma per dare vita ad un vero e proprio spettacolo calcistico. Tutta l’Italia e non solo ha gli occhi puntati su questa sfida che, in passato, ha avuto molte sorprese.

Ecco alcuni scatti condivisi sui social dalla società biancoceleste per omaggiare alcuni successi passati contro i rivali. Le immagini postate dal Club: