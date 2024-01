Lazio-Roma, il derby è alle porte: Sarri ha un piano. I dettagli

Lazio-Roma, il derby si avvicina: la tabella di marcia di Sarri per preparare la gara. I dettagli

Manca sempre meno al derby di domani, mercoledì 10 gennaio, e ognuno ha il suo modo di approcciare una partita così importante. Quello di Sarri sembra voler battere il chiodo su due punti specifici: far capire alla squadra il valore sentimentale del match contro la Roma, e andare in ritiro.



Come riportato dal Corriere Dello Sport, infatti, il tecnico toscano vorrebbe dimenticare il discorso qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. Insieme ai suoi ragazzi, Sarri vuole approfittarne per stare tutti assieme, a partire dalla doppia seduta di oggi. Sessione video e poi allenamento mattutino per la Lazio. Si riprende il pomeriggio con un’altra visione dei filmati per preparare la sfida, e altra seduta. Fare gruppo e lavorare sul campo: questa è la ricetta del mister biancoceleste.