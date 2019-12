10 dicembre 2006, la Lazio vince il derby con un tris d’assi VIDEO

Lazio-Roma, 10 dicembre del 2006: Ledesma, Oddo e Mutarelli consegnavano il derby alla squadra di Delio Rossi

Il missile di Ledesma, il rigore di Oddo, il bolide di Mutarelli. Era una notte di dicembre di tredici anni fa, Lazio-Roma accendeva l’Olimpico, la squadra di Delio Rossi dominava in mezzo al campo e gli spalti erano uno spettacolo di tinte biancocelesti.

3-0 recitava il tabellino, al novantesimo. La Lazio era riuscita a piegare alla sua volontà i cugini gialorrosi, partiti come favoriti all’inizio del match per condizione e risultati.

A distanza di dieci anni, quella magica notte viene ricordata dai canali social ufficiali della società biancoceleste:

#OnThisDay #LazioStory 🦅 🚀 Il bolide di Ledesma

🎯 Il rigore di Oddo

💥 La ribattuta di Mutarelli Tredici anni fa, #LaPrimaSquadraDellaCapitale calava il tris nel derby… pic.twitter.com/5ql4MSlisU — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 10, 2019

